Hull City, Yunan kaleci Tzolakis'i transfer etti - Son Dakika
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Hull City, Yunan kaleci Tzolakis'i transfer etti

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Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Olympiakos'tan 23 yaşındaki kaleci Konstantinos Tzolakis'i kulüp rekoru bonservisle kadrosuna kattı. 5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu, Konferans Ligi zaferinde Fenerbahçe'ye 3 penaltı kurtarmıştı.

İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City, Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'i transfer etti.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Hull City, Yunanistan Milli Takımı oyuncusu Konstantinos Tzolakis'i Olympiakos'tan kulüp rekoru kıracak bir bonservis bedeli karşılığında transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.

Açıklamada, "23 yaşındaki oyuncuyla 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandı." bilgisi paylaşıldı.

Tzolakis, Olympiakos formasıyla çıktığı 131 maçın 64'ünde kalesini gole kapattı.

23 yaşındaki kaleci, Olympiakos'un 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynadı. Tzolakis, çeyrek finalde Fenerbahçe'ye karşı oynanan seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtarırken Fiorentina ile oynanan finalde de kalesini gole kapattı.

2023-2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-0 üstün tamamlanan karşılaşmada Olympiakos'a seri penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etmişti. Yunan temsilcisi ise organizasyonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City, Yunan kaleci Tzolakis'i transfer etti - Son Dakika

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