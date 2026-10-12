Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hull City\'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City, sahasında Everton ile 2-2 berabere kaldı. İlk iki maçını kazanan Hull City, sonraki 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

İngiltere'de Hull City ile Everton arasında oynanan 6. hafta mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci 45 dakikada 4 gol atılırken, Hull City galibiyet hasretine son veremedi.

HULL CITY İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Ev sahibi Hull City, karşılaşmanın 48. dakikasında Joe Gelhardt'ın golüyle öne geçti. Sorba Thomas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gelhardt, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

EVERTON 13 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Konuk ekip Everton, 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'ın golüyle beraberliği yakaladı. Ainsley Maitland-Niles'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Dewsbury-Hall, skoru 1-1'e getirdi.

Baskısını sürdüren Everton, 68. dakikada Thierno Barry'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Dewsbury-Hall'ın pasında ceza sahası çizgisi yakınlarında topla buluşan Barry, sert şutuyla fileleri havalandırdı.

HULL CITY 4 DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ

Everton'ın üstünlüğü uzun sürmedi. Hull City, 72. dakikada Mohamed Belloumi'nin golüyle skoru 2-2'ye taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Ligde ilk iki karşılaşmasını kazanan Hull City, sonraki 4 mücadelede galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan ev sahibi ekip, puanını 9'a yükseltti. Üst üste dördüncü beraberliğini alan Everton ise 10 puana ulaştı.

Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ BELLİ

Bir sonraki hafta Hull City, deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek. Everton ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptıAcun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı
Acun IlıcalıHull CityEvertonSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor 73 yıllık hikaye bitti Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz 28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
12:05
Antalya-Isparta yolunda yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
Antalya-Isparta yolunda yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:28
Ne Arda ne de Kenan İşte Messi’yi kendine hayran bırakan Türk
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:52
Süper Lig’den gitti tarih yazdı Samsunspor’un eski yıldızı Amerika’yı salladı
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
10:20
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 12:14:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei