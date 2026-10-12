Hull City\'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

İngiltere'de Hull City ile Everton arasında oynanan 6. hafta mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci 45 dakikada 4 gol atılırken, Hull City galibiyet hasretine son veremedi.

HULL CITY İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Ev sahibi Hull City, karşılaşmanın 48. dakikasında Joe Gelhardt'ın golüyle öne geçti. Sorba Thomas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gelhardt, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

EVERTON 13 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Konuk ekip Everton, 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'ın golüyle beraberliği yakaladı. Ainsley Maitland-Niles'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Dewsbury-Hall, skoru 1-1'e getirdi.

Baskısını sürdüren Everton, 68. dakikada Thierno Barry'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Dewsbury-Hall'ın pasında ceza sahası çizgisi yakınlarında topla buluşan Barry, sert şutuyla fileleri havalandırdı.

HULL CITY 4 DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ

Everton'ın üstünlüğü uzun sürmedi. Hull City, 72. dakikada Mohamed Belloumi'nin golüyle skoru 2-2'ye taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Ligde ilk iki karşılaşmasını kazanan Hull City, sonraki 4 mücadelede galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan ev sahibi ekip, puanını 9'a yükseltti. Üst üste dördüncü beraberliğini alan Everton ise 10 puana ulaştı.

GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ BELLİ

Bir sonraki hafta Hull City, deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek. Everton ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.