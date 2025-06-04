Hülya Şenyurt, Türk Judo'suna İnovasyon Katıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hülya Şenyurt, Türk Judo'suna İnovasyon Katıyor

04.06.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olimpiyat madalyalı ilk Türk kadın judocu Hülya Şenyurt, genç judocular yetiştirmeye devam ediyor.

1992 Barselona Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük kürsüsüne çıkarak olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmayı başaran Hülya Şenyurt, yeni judocular yetiştiriyor.

Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan ve Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi'nde beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan Şenyurt, judo antrenörlüğüne devam ediyor.

Hülya Şenyurt, AA muhabirine, hem antrenör hem de federasyonun yönetimde yer alarak Türk judosuna katkı vermeye çalıştığını söyledi.

Hayatının her alanında judo olduğunu belirten Şenyurt, amaçlarının Türk judosunu ileriye taşımak olduğunu dile getirdi.

Okulun yanı sıra antrenman salonunda yoğun şekilde çalışarak judoya katkı vermeye çalıştığının altını çizen Şenyurt, gençlerin bu sporda iyi olabilmek için gayret gösterdiğini vurguladı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un öncülüğünde Türk judosunu daha başarıya taşımak için katkı sunmaya çalıştıklarını anlatan Şenyurt, bu spora son 5-6 yılda çok sayıda sporcu kazandırdıklarını ve milli takıma sporcu verdiklerini dile getirdi.

Başarılı bir federasyon olduklarını belirten Şenyurt, Avrupa, dünya ve birçok yarışmada madalya kazanan sporculara sahip olduklarını kaydetti.

"Asıl hedefimiz olimpiyat madalyası"

Hülya Şenyurt, judoda kendisinden sonra olimpiyatta madalya kazanan sporcu olmadığını anlatarak, "Bizim asıl hedefimiz olimpiyatlarda bir madalya daha kazanmak. Sporcularımızın ve federasyonumuzun olimpiyatlarda bir madalya daha kazanmasını istiyoruz. Tüm çalışmalarımız bu konu üzerine yoğunlaştı. 2028 Olimpiyat Oyunları'nda bunu başarmak istiyoruz." dedi.

Başarılı sporculara sahip olmalarına rağmen ikinci bir olimpiyat madalyasına ulaşamadıklarını aktaran Şenyurt, "Yeni bir olimpiyat madalyası kazanılması hem Türk judosunu hem de ülkemizi çok gururlandırır. Kadın ya da erkek fark etmez. Bir sporcumuzun olimpiyatlarda kürsüde temsil etmesi hepimizi çok mutlu eder." diye konuştu.

Kadın sporcuların judoya ilgisinin arttığına değinen Şenyurt, bu konuda birçok kişiye örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Barselona, Kadın, Spor, ordu, Son Dakika

Son Dakika Spor Hülya Şenyurt, Türk Judo'suna İnovasyon Katıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:09:19. #7.13#
SON DAKİKA: Hülya Şenyurt, Türk Judo'suna İnovasyon Katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.