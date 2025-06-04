Hülya Şenyurt, Türk Judo'suna İnovasyon Katıyor

1992 Barselona Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük kürsüsüne çıkarak olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmayı başaran Hülya Şenyurt, yeni judocular yetiştiriyor.

Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan ve Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi'nde beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan Şenyurt, judo antrenörlüğüne devam ediyor.

Hülya Şenyurt, AA muhabirine, hem antrenör hem de federasyonun yönetimde yer alarak Türk judosuna katkı vermeye çalıştığını söyledi.

Hayatının her alanında judo olduğunu belirten Şenyurt, amaçlarının Türk judosunu ileriye taşımak olduğunu dile getirdi.

Okulun yanı sıra antrenman salonunda yoğun şekilde çalışarak judoya katkı vermeye çalıştığının altını çizen Şenyurt, gençlerin bu sporda iyi olabilmek için gayret gösterdiğini vurguladı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un öncülüğünde Türk judosunu daha başarıya taşımak için katkı sunmaya çalıştıklarını anlatan Şenyurt, bu spora son 5-6 yılda çok sayıda sporcu kazandırdıklarını ve milli takıma sporcu verdiklerini dile getirdi.

Başarılı bir federasyon olduklarını belirten Şenyurt, Avrupa, dünya ve birçok yarışmada madalya kazanan sporculara sahip olduklarını kaydetti.

"Asıl hedefimiz olimpiyat madalyası"

Hülya Şenyurt, judoda kendisinden sonra olimpiyatta madalya kazanan sporcu olmadığını anlatarak, "Bizim asıl hedefimiz olimpiyatlarda bir madalya daha kazanmak. Sporcularımızın ve federasyonumuzun olimpiyatlarda bir madalya daha kazanmasını istiyoruz. Tüm çalışmalarımız bu konu üzerine yoğunlaştı. 2028 Olimpiyat Oyunları'nda bunu başarmak istiyoruz." dedi.

Başarılı sporculara sahip olmalarına rağmen ikinci bir olimpiyat madalyasına ulaşamadıklarını aktaran Şenyurt, "Yeni bir olimpiyat madalyası kazanılması hem Türk judosunu hem de ülkemizi çok gururlandırır. Kadın ya da erkek fark etmez. Bir sporcumuzun olimpiyatlarda kürsüde temsil etmesi hepimizi çok mutlu eder." diye konuştu.

Kadın sporcuların judoya ilgisinin arttığına değinen Şenyurt, bu konuda birçok kişiye örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.