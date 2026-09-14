Hunatspor, 2026-2027 sezonu için Abdulkadir Karahan ile anlaştı - Son Dakika
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Hunatspor, 2026-2027 sezonu için Abdulkadir Karahan ile anlaştı

Hunatspor, 2026-2027 sezonu için Abdulkadir Karahan ile anlaştı
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Kayseri amatör futbolunun önemli kulüplerinden Hunatspor, 2026-2027 sezonu antrenörlük görevi için UEFA C Lisanslı genç antrenör Abdulkadir Karahan ile anlaştı. Kulüp, yeni sezonda her kategoride mücadele ederek hem sportif başarı hem de genç futbolcuların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Hunat spor Kulübü, 2026-2027 sezonu için antrenörlük görevine UEFA C Lisanslı genç antrenör Abdulkadir Karahan ile anlaştı.

Kayseri amatör futbolunun önemli kulüplerinden Hunatspor, yeni sezon öncesi teknik kadrosunu belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunda antrenör olarak UEFA C Lisanslı Abdulkadir Karahan ile çalışma kararı aldı. Yeni sezonda her kategoride mücadele etmeyi hedefleyen Hunatspor, genç ve dinamik kadrosuyla başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarını sürdürecek.

Hunatspor Kulüp Başkanı Fatih Gümüşgöz, yaptığı açıklamada Abdulkadir Karahan ile yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "2026-2027 sezonunda genç antrenör Abdulkadir Karahan ile anlaştık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hunatspor ailesi olarak her sezon olduğu gibi bu sezon katılacağımız kategorilerde başarılı olmayı hedefliyoruz. Genç ve dinamik bir aileye sahibiz. Türk futboluna ve Kayseri spor camiasına yeni yetenekler yetiştirmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Gümüşgöz, yeni sezonda tüm kategorilerde mücadele ederek hem sportif başarı elde etmek hem de genç futbolcuların gelişimine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hunatspor, 2026-2027 sezonu için Abdulkadir Karahan ile anlaştı - Son Dakika

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