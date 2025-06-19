2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Bulut'a aynı ligde mücadele eden Batman Petrolspor'un talip olduğu öğrenildi. Kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 15 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi sol kanat oyuncusunun cazip bir teklif gelmesi halinde yuvadan uçabileceği belirtildi.
Ligde penaltıdan 3 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu diğer gollerinin 8'ini ayakla, 4'üncü ise kafayla attı. Hüseyin, ligdeki son golünü Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda penaltıdan Batman Petrolspor filelerine göndermişti. Finalde 1'inci Lig biletini Vanspor'a kaptıran Batman temsilcisi yeni sezonda da Altınordu ile birlikte Beyaz Grup'ta yer alacak.
Son Dakika › Spor › Hüseyin Bulut'a Batman Petrolspor Talip - Son Dakika
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