Hüseyin Ekici 38 FK\'ya Golüyle Zaferi Getirdi

03.03.2026 09:46
Erciyes 38 FK'nın oyuncusu Hüseyin Ekici, Kırıkkale FK maçında 30. saniyede gol atarak sezonun en hızlı golünü kaydetti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün başarılı oyuncusu Hüseyin Ekici, ligdeki ikinci golünü attı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK'nin başarılı orta oyuncusu Hüseyin Ekici, ligde dördüncü golünü kaydetti. Erciyes 38 FK ligin 23. haftasında evinde Kırıkkale Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Ligde geride kalan 23. hafta sonunda 33 puana ulaşan mavi siyahlı takımda Hüseyin Ekici takımın bu sezon en erken golüne imza attı. Kırıkkale FK maçının henüz 30. saniyesinde topu ağlara gönderen 26 yaşındaki oyuncu Hüseyin Ekici büyük sevinç yaşadı. Kırıkkale FK maçına 11'de başlayan ve 83. dakikada oyunda kalan Hüseyin Ekici yerini Burak Efe Arslan'a bıraktı.

Suvermez Kapadokyaspor, Diyarbekirspor ve Kırıkkale FK (2) maçlarında gol sevinci yaşayan Hüseyin Ekici takımın en golcü isimleri arasında yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

