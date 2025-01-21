Hüseyin Eren Dünya Şampiyonası Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Hüseyin Eren Dünya Şampiyonası Hedefliyor

Wushu'da Avrupa ve Balkan şampiyonu Hüseyin Eren, Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup dünya kupasına katılmayı istiyor.

21.01.2025 11:16
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Kariyerinde Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli wushucu Hüseyin Eren Küçükoğlu, dünya şampiyonasına kota almak istiyor.

Sporculuk kariyerine tekvandoyla başlayan 18 yaşındaki Hüseyin Eren, daha sonra 2019 yılında kick boksa yöneldi. Bir süre muaythai de yapan Hüseyin Eren, wushuda Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra iki kez de Balkan şampiyonu oldu.

Hüseyin Eren, şubat ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak eylül ayında Brezilya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılıp hayali olan altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Hüseyin Eren Küçükoğlu, AA muhabirine, spora amcasının vesilesiyle başladığını belirtti.

Bir süre tekvando yaptığını anlatan Hüseyin Eren, arkadaşlarının tavsiyesiyle kick boksa yöneldiğini dile getirdi.

Daha sonra muaythai branşında mücadele ettiğini aktaran Hüseyin Eren, "Muaythaide Türkiye şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonası'na gittim ancak bir başarı elde edemedim. 2020 yılında wushu, kick boks, muaythai ve boks branşlarına katıldım. Wushuda Türkiye ve Balkan şampiyonu oldum. 2022 yılında wushuda Avrupa ve Balkan şampiyonu oldum. Hedefim büyüklerde dünya şampiyonasına gitmek. Brezilya'da eylül ayında Dünya Wushu Şampiyonası var. İnşallah Türkiye şampiyonu olup Dünya Şampiyonası'na kota almak istiyorum. Daha sonra da dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenmanlarının yoğun geçtiğini ifade eden Hüseyin Eren, ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Hüseyin Eren, milli sporculuğu sayesinde üniversiteye girdiğini belirterek, "Ben bu spordan zevk alıyorum. Ben herkesin wushu, kick boks olmasa bile başka spor dallarında çalışmalarını önenirim." ifadelerini kullandı.

Antrenör Emrah Şahanoğlu ise 2007 yılından itibaren antrenörlük yaptığını söyledi.

Kastamonu'ya ve Türkiye'ye birçok milli sporcu yetiştirdiğini ifade eden Şahanoğlu, "Hüseyin Eren Küçükoğlu da onlardan biri. Çok küçük yaşta başladı. Dört branşta derecesi var. Kendisi büyükler kategorisinde yarışacak. Büyükler kategorisi zor bir alan. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Dünya Wushu Şampiyonası'nın ardından biz boks branşına ağırlık vereceğiz ve kendisini olimpiyatlara hazırlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hüseyin Eren Dünya Şampiyonası Hedefliyor - Son Dakika

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