Hüseyin Eroğlu: "8 maçımız var, bunu telafi etmek istiyoruz"
BALIKESİR - Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadeledeki final paslarında yanlış tercihler yaptıklarını söyleyerek, "8 maçımız var, bunu telafi etmek istiyoruz" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bandırmaspor, evinde karşılaştığı Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Eroğlu, "Üretmekte zorlandık, final paslarında yanlış tercihler yaptık. Rakibimizin net pozisyonları vardı, kalecimizi kritik kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Geriye kalan 8 maçımız var, bunu telafi etmek istiyoruz. Maçlar azaldıkça her maç final gibi oluyor. Sürekli duran bir oyunda ritim tutturamıyoruz. Türk futbolunda oyunun hızlı oynanması gerekirken sürekli duruyor. Ritim tutturamıyoruz. Topun oyunda kalma süresi sanırım çok az. Berabere biten bir maç, üzgünüz. Önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Hüseyin Eroğlu: 8 maçımız var, bunu telafi etmek istiyoruz - Son Dakika
Aliağaspor FK, TFF 3. Lig'in 23. haftasında sahasında Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek namağlup unvanını korudu.
Nazilli Bölge Şampiyonası'nda birinci olan Buharkent Belediyespor U16 takımı kupasına kavuşurken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, sporcuları tebrik etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Develi Belediyespor'u 26-24, 25-22, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 78 dakika sürdü.
Bursaspor, Serik Belediyespor maçı öncesi yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Deniz, kum, güneş demeden kilo vermek isteyenler için hazırlanan en iyi spor ve diyet uygulamaları listesi 2024 yılına spor ile girmek isteyenlere rehberlik ediyor. Evde veya spor salonunda doğru şekilde spor yapmanızı sağlayacak uygulamalar, hareketleri ekipman olmadan nasıl yapacağınızı gösteriyor ve kalori hesabı yapmanıza yardımcı oluyor. Ancak diyet listeleri kişiye özel olmalı ve uzman tarafından hazırlanmalıdır. Listede yer alan uygulamalar arasında Home Workout, 7 Minute Workout, 30 Day Fitness Challenge, Plank Workout ve Pro Fitness bulunuyor.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Silifke Belediye 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki maç 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmada Cikalleshi'nin attığı 2 golüne karşılık Yusuf Erdoğan ve Balotelli'nin golleriyle Adana Demirspor beraberliği yakaladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Cikalleshi ve Ballotelli'nin attığı gollerle skor eşitlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaca Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Ortaca Karaburun Mahallesinde yapılan 4 adet toprak Tenis Kortlarının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durğun, MHP MYK Üyeleri Av. Bahadır Alperen ve Ali Uçak, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve vatandaşlar katıldı. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca gençliğinin değişik branşlarda spor yapmalarına imkan veren spor tesislerini ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini, açılışı yapılan tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA
Sizin düşünceleriniz neler ?