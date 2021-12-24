Üye Girişi
Hüseyin Eroğlu: "Çıkışa geçen bir Altınordu'yu herkes görecek" - Son Dakika

Hüseyin Eroğlu: "Çıkışa geçen bir Altınordu'yu herkes görecek"

24.12.2021 19:40
Hüseyin Eroğlu: "Çıkışa geçen bir Altınordu'yu herkes görecek"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-1'lik Boluspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, yükselen bir performanslarının olduğunu ve önceki sezonlarda olduğu gibi ligin ikinci yarısında yükselen bir Altınordu izleteceklerini söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-1'lik Boluspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, yükselen bir performanslarının olduğunu ve önceki sezonlarda olduğu gibi ligin ikinci yarısında yükselen bir Altınordu izleteceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu, konuk ettiği Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu, "Aralık ayında zoru maçlarımız vardı ve kötü bir seri yaşamıştık. Oyun sistemimiz üzerinden devam ettik ve bugün 5 maçta 4. galibiyetimizi aldık. Oyunu her hafta geliştirmek bizim için çok önemli. Maçın ilk bölümünde istediğimiz oyunla başlayamadık. Golü bulduktan sonra oyun bizim lehimize gelişmeye başladı. İlk yarı biterken gol atacakken geçişte kalemizde golü gördük. Devre arasında oyuncularımı ayağa kaldırmaya çalıştım. İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Hücum geçişlerinde etkili olmaya çalıştık. Rakibin penaltıyı değerlendirememesi bizim için avantajdı. Bundan sonraki süreçte oyun hakimiyeti bizdeydi. Son ana kadar oyuncularım pozisyonlara girdi ve son dakikalarda golü bulduk. Bu bizim için çok değerli goldü. Bundan 5 hafta önce sonran ikinciydik ama oyun sistemimizde vazgeçmedik ve skor almaya da başladık. İlk yarıyı 22 puanla bitiriyoruz. Geçtiğimiz yıllar gibi ikinci yarıda performansımız yüksek olacak. Çıkışa geçen bir Altınordu'yu herkes görecek" dedi.

3 transfer hedefleniyor

Transfer hakkında da konuşan Eroğlu, "Devre arasında transferle ilgi plan yapıyoruz ama devre arasında transfer yapmak kolay değil. Kimse iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Biz doğru bir şekilde 3 transfer yapmayı planlıyoruz. Çünkü lig uzun bir maraton, kolay bir sezon yaşamıyoruz. Yapacağımız transferlerde hem bize hem de bireysel gelişimini sağlayacak uyumlu oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Savunma, orta saha ve hücum hattına birer oyuncu almak istiyoruz. Girişimlerimiz devam ediyor" diye konuştu. - İZMİR

YORUMLAR
500

Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Boluspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Çıkışa geçen bir Altınordu'yu herkes görecek' - Son Dakika Spor


Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar         
19:34
Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı         
19:32
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı! Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!         
17:17
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
16:43
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
19:34 Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar
19:33 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
19:32 Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı
19:12 Ali Koç'un rakipleri çoğalıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı
18:51 Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti
18:28 Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş
18:05 Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:54 Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü
17:26 Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor
17:19 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 19:46:34. #1.12#
SON DAKİKA: Hüseyin Eroğlu: "Çıkışa geçen bir Altınordu'yu herkes görecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement