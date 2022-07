Hüseyin Eroğlu: Rekabet kulüpleri uçuruma sürüklüyor

Teknik direktörlük kariyerine başlayıp 10 yıl aralıksız çalıştıktan sonra görevinden ayrıldığı Altınordu'nun bu süreçte 600 milyon TL'ye yakın transfer geliri sağlamasında önemli payı olan İzmirli çalıştırıcı Hüseyin Eroğlu, futboldaki üst düzey rekabet politikasının kulüpleri uçuruma doğru sürüklediğini vurguladı.

Tüm dünyada futbolun çok kritik bir geçiş dönemi içerisine girdiğine dikkat çeken teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Avrupa'nın 5 büyük ligi sürekli zararda. İki İngiliz kulübü Manchester United ve Manchester City'nin zararları son 10 yıllık periyotta 2 milyar Euro barajını geride bıraktı. Dünyanın en iyi altyapısına sahip Barcelona bile 500 milyon Euro'nun üzerinde zarar açıkladı. Futbolcuya endeksli sistem, koronavirüs gibi yayılıyor" dedi.

Messi, Neymar ve Ronaldo gibi yıldızların kulüp değişikliğini "Yeni gelir modelleri yaratma arayışı" olarak nitelendiren Eroğlu, "Gelir-gider arasındaki büyük farklar, kulüpleri yeni gelir kalemleri yaratmaya sürüklüyor. Ancak bu da gelip geçici bir heyecan. Örneğin Paris Saint Germain Messi ve Neymar ile büyük heyecan yarattı ancak Neymar'ın maç başına 4,5 milyon Euro kazandığı ve toplam maliyetinin 500 milyon Euro'yu bulacağı bir sistemi ayakta tutmak mümkün değil" diye konuşu.Tüm bunlara üst düzey rekabet politikasının neden olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Oysa madalyonun diğer tarafında Benfica , Ajax, Leipzig, Olympic Lyon Borussia Dortmund , Braga ve Dinamo Zagreb gibi müthiş transfer geliri elde eden kulüpler var. Bu 10 kulübün karı iki milyar Euro barajını çoktan geride bıraktı" diye konuştu."TÜRKİYE'DEKİ KULÜPLER BORÇ YÜKÜ ALTINDA" Türkiye 'de bir-iki kulüp hariç herkesin çok ciddi bir borç yükü altında olduğunun altını çizen Eroğlu, "Her yıl yaklaşık 350 transfer yapılıyor. Kulüp başına 17-18 oyuncu yer değiştiriyor. Oyuncu rakamları, kulüplerin ödeme güçlerinin çok çok üzerinde. Süper Lig yayın gelirleri yaklaşık 60-65 milyon TL'yken neredeyse bir oyuncunun maliyeti bu rakamın üzerinde çıkıyor. TFF 1'inci Lig ekipleri, kurtuluş olarak gördükleri Süper Lig'e yükseldikleri anda, daha da büyük borç yüküyle aşağıya iniyor" yorumu yaptı."HER KULÜP KENDİNE UYGUN MODELİ GELİŞTİRMELİ"Süper Lig umuduyla yola çıkan bazı kulüplerin son dönemde amatör kümeye kadar düştüğünü, isim değişiklikleri ile yeniden dönmeye çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, "Transfer yasağı ve puan silmeler kaçınılmaz bir son olarak karşımızda duruyor. Bundan kurtulmanın tek formülü 3-5 ve 10 yıllık bir planlama ile yeniden yola çıkabilmek. Tek bir doğru model yok, ancak her kulüp kendine uygun modeli geliştirip değiştirerek kendi çıkış yolunu bu süreçte yaratmalı" diye konuştu."FEDERASYONA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"TFF'ye önemli görevler düştüğüne de dikkati çeken Eroğlu, "Finansal Fair-Play, tesisleşme ve akademi organizasyonlarını destekleyip, en başta ise futbolcu yetiştirme bedellerinin revize edilmesi gerekir. Altyapı odaklı bir kulüp, yetiştirme bedelleri ile o sezonun akademi bütçesini karşıladığı taktirde yönetimler bu yatırıma sıcak bakmaya başlayacaktır. Bugün bir akademinin yıllık bütçesi yaklaşık 20 milyon TL, her Süper Lig kulübü bunu rahatlıkla karşılaşabilir" dedi.