TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı - Son Dakika
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TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon nisan ayında yüzde 3,18 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,80 oldu. Bir yılda en fazla fiyat artışı eğitim sektörü olurken nisan ayının zam şampiyonu da alkollü içecekler ve tütün olarak hesaplandı.

03.05.2024 09:58  Güncelleme: 10:32
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TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatı endeksindeki (TÜFE) değişim 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu.

NİSANIN ZAM ŞAMPİYONU ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,57 olarak gerçekleşti.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

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Son Dakika Güncel TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Cht Unr: çok güzel devamke tek rakibimiz Venezuela 25 3 Yanıtla
  • ?????????????? ??????????????: 3,18 artığına kendileri inanıyor mu acaba en az 6 aylık bazda artış var 20 0 Yanıtla
  • Nurullah Dündar: Maşallahh maşalahh şahlanıyoruz 18 1 Yanıtla
  • Mecit Suiçmez: Vatandaşa iki katı yansıyor. Bunu nasıl hesaplıyorsunuz? 15 0 Yanıtla

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