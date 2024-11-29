Hüseyin Gökdemir, 55 Yaşında Amatör Ligde Tekrar Kaleye Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hüseyin Gökdemir, 55 Yaşında Amatör Ligde Tekrar Kaleye Geçti

Hüseyin Gökdemir, 55 Yaşında Amatör Ligde Tekrar Kaleye Geçti

Uzun yıllar profesyonel futbolculuk yapan Hüseyin Gökdemir, 22 yıl jübilesinin ardından 55 yaşında amatör ligde Doğanspor ile yeniden forma giymeye başladı. Futbola olan tutkusunu sürdüren Gökdemir, maçta gösterdiği başarılı performansla alkış topladı.

29.11.2024 11:01  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun yıllar profesyonel olarak kalecilik yapan 55 yaşındaki Hüseyin Gökdemir, jübilesinden 22 yıl sonra amatör ligde yeniden forma giymeye başladı.

Geçtiğimiz sezon teknik ekibinde yer aldığı Yalova spor ile şampiyonluk yaşayan başarılı spor adamı, 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Doğanspor için yıllar sonra yeniden eldivenlerini giydi. Hayatını spora adayan Hüseyin Gökdemir, 1990 yılında profesyonel olarak kaleciliğe başladı. Geçmişte Yalovaspor'un yanı sıra Bandırmaspor, Pendikspor, Gönenspor, Çorluspor, Mudanyaspor ve Edremit Belediyespor gibi takımlarda profesyonel olarak oynayan Gökdemir, yıllar sonra bu kez amatör olarak kaleye geçti.

2003 yılında profesyonel futbol hayatı sona eren Gökdemir, 55 yaşında amatör olarak yeniden kaleye geçti. Tecrübeli eldiven, 2024-2025 sezonunda 1. Amatör Küme B Grubu'nda üst sıraları zorlayan Doğanspor'un kalesini korumaya başladı. Kaytazdere Belediyespor ile evinde 3-3 berabere kalan Sarı-kırmızılılar'da tecrübeli file bekçisi, başarılı kurtarışlarıyla alkış aldı. Yeniden kaleye geçtiği için heyecanlı olduğuna vurgu yapan Hüseyin Gökdemir, "Çok heyecanlıyım. Antrenörlük yıllarından sonra yeniden lisansımızı çıkardık. Doğanspor'da son 4 maçta elimizden geleni yapacağız. Sanki ilk defa maça çıkıyormuş gibi bir heyecanım var. Şu maçı da hayırlısıyla atlatalım. Ondan sonra bakacağız" dedi.

Doğanspor Kulübü Başkanı Süreyya Yılmaz, Gökdemir'in takıma geri dönüşünü büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek, "Kaleci eksikliğinden dolayı Hüseyin hocamıza rica ettik. Hüseyin hocamız 55 yaşında, bizi kırmadı. Hem de gençlere ağabeylik yaparak örnek bir kaleci oldu. 55 yaşında ilk maçına çıkıyor. O ne kadar heyecanlıysa, ben de o kadar heyecanlıyım. Yalovaspor'un eski profesyonel kalecisiydi. Ben şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Futbol, yalova, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüseyin Gökdemir, 55 Yaşında Amatör Ligde Tekrar Kaleye Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Tahran-İstanbul uçağında büyük panik ’’Allahu Ekber’’ diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:21 Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
16:04 Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
16:00 Yenidoğan davasında 9. gün: ’10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi’ Yenidoğan davasında 9. gün: '10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:55:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hüseyin Gökdemir, 55 Yaşında Amatör Ligde Tekrar Kaleye Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.