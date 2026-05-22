Hyathlon Türkiye Triatlon Federasyonu'na Katıldı

Koşu etapları ile fonksiyonel kuvvet istasyonlarını içeren dayanıklılık sporu hyathlon, Türkiye Triatlon Federasyonu bünyesine dahil edildi.

Federasyonun açıklamasında, "Dünyada son yıllarda hızla gelişen, etki gücü artan yeni nesil bir dayanıklılık sporu olarak hyathlon (hyrox ve benzeri hibrit branşlar), Gençlik ve Spor Bakanlığının 20.05.2026 tarihli ve 32 sayılı oluru ile Türkiye Triatlon Federasyonuna alt spor dalı olarak bağlanmasına karar verilmiştir. " denildi.

Hyathlon, koşu etapları ile fonksiyonel kuvvet istasyonlarını ve diğer dayanıklılık temelli unsurları zaman odaklı bir yarış formatı içinde birleştiren hibrit dayanıklılık sporlarını temsil ediyor.