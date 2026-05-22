Hyathlon Türkiye Triatlon Federasyonu'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hyathlon Türkiye Triatlon Federasyonu'na Katıldı

22.05.2026 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hyathlon, Türkiye Triatlon Federasyonu'na alt spor dalı olarak dahil edildi.

Koşu etapları ile fonksiyonel kuvvet istasyonlarını içeren dayanıklılık sporu hyathlon, Türkiye Triatlon Federasyonu bünyesine dahil edildi.

Federasyonun açıklamasında, "Dünyada son yıllarda hızla gelişen, etki gücü artan yeni nesil bir dayanıklılık sporu olarak hyathlon (hyrox ve benzeri hibrit branşlar), Gençlik ve Spor Bakanlığının 20.05.2026 tarihli ve 32 sayılı oluru ile Türkiye Triatlon Federasyonuna alt spor dalı olarak bağlanmasına karar verilmiştir. " denildi.

Hyathlon, koşu etapları ile fonksiyonel kuvvet istasyonlarını ve diğer dayanıklılık temelli unsurları zaman odaklı bir yarış formatı içinde birleştiren hibrit dayanıklılık sporlarını temsil ediyor.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hyathlon Türkiye Triatlon Federasyonu'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:10:32. #7.12#
SON DAKİKA: Hyathlon Türkiye Triatlon Federasyonu'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.