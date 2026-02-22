Hyen-Gyu Oh, Göztepe'ye 3. Golünü Attı - Son Dakika
22.02.2026 22:27
Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 yendi; Oh, 74. dakikada 3. golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyen-Gyu Oh, Göztepe'yi de boş geçmeyerek 3. golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki golcüsü Hyen-Gyu Oh, mücadelenin 74. dakikasında Cerny'in pasında şık bir vuruşla takımının 4. golünü attı. Oh, böylece siyah-beyazlı formayla çıktığı 3 maçta da 1'er gol atmayı başardı. Golcü oyuncu, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında da rakip ağları havalandırmayı başarmıştı. Oh'un 2 de asisti bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Hyeon-Gyu Oh, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

