Iberia, Avrupa Ligi'nde Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
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Iberia, Avrupa Ligi'nde Play-Off'a Yükseldi

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Iberia, Larne'yi 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanşları tek maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia, Kuzey İrlanda temsilcisi Larne'yi ağırladı.

İlk maçı 0-0 biten eşleşmenin rövanşında rakibini uzatma devreleri sonunda 2-1 yenen Iberia, adını play-off turuna yazdırdı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 74. dakikada Vakho Bedoshvili ve 102. dakikada Nika Sikharulashvili kaydetti. Konuk ekibin golü ise 76. dakikada James Simpson'dan geldi.

Ligde üçüncü eleme turu rövanşları, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak 12 maçla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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