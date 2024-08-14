Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze: 'Karşımızda güçlü bir rakibimiz var'

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Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze, Başakşehir maçıyla ilgili, "Karşımızda güçlü bir rakibimiz var. Maça iyi hazırlandık. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Gürcistan temsilcisi Iberia, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında yarın İstanbul'da Başakşehir'e konuk olacak olacak. Antrenman ve basın toplantısı için mücadelenin oynanacağı stadyuma gelen Teknik Direktör Teknik Direktör Levan Korghalidze açıklamalarda bulundu. Korghalidze mücadeleyle ilgili görüşlerini aktararak, "Bu futbol, yarın ne olacak bilmiyoruz. Ben ve takımım elimizden geleni yapacağız. Karşımızda güçlü bir rakibimiz var. Ona hazırız. Maça çok iyi hazırlandık. Rakibimize saygı duyuyoruz. Buraya gelmeden iyi hazırlandığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Gücümüz var ve onu kullanabiliriz"

İlk maçta savunma oynadıklarına yönelik gelen soruya Gürcü teknik adam, "Kabul edemiyorum. Sadece savunma oynamadık. Çok sayıda tehlikeli ataklarımız vardı. Gücümüz var ve onu kullanabiliriz. Bizim takımımız sadece savunma taktiği ile oynamıyor" yanıtını verdi.

Gizo Mamageishvili: "Yarın içi her şeyi yapacağız"

Futbolculardan Gizo Mamageishvili ise yarın oynanacak karşılaşma ile ilgili, "Biliyoruz ki rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Onların güçlü taraflarını daha iyi biliyoruz. Kendimizi daha iyi hissedebiliyoruz. Yarın için her şeyi yapacağız ki bu maçı kazanacağız. Evimizde oynanan maçın 85. dakikasında bir hata yaptık. Şu anda daha konsantreyiz. Hata yapma şansımız yok" dedi. - İSTANBUL