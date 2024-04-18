İbrahim Akdağ: Fenerbahçe maçında en iyi şekilde mücadele edip taraftarımıza hediye etmek istiyoruz

Sivasspor'un 32 yaşındaki oyuncusu İbrahim Akdağ, pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ligin iyi takımlarından biri. Artılarını ve eksilerini analiz ederek her maça nasıl hazırlanıyorsak çıkacağız. En iyi şekilde mücadele edip, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sivasspor'un başarılı futbolcusu İbrahim Akdağ da antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde son iki hafta oynadıkları maçlardaki performanslarını değerlendiren İbrahim Akdağ, "İki haftada doğru oynadık bence. Türkiye liginde defansı iyi yapabilmek önemli. Maçı kazandıran en önemli unsurlardan biri. 2 hafta iyi mücadele ederek iyi galibiyetler aldık ve ligdeki konumumuzu iyice rahatlattık" dedi.
"Fenerbahçe ligin iyi takımlarından"
Ligde 22 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan deneyimli futbolcu, "Fenerbahçe ligin iyi takımlarından biri. Artılarını ve eksilerini analiz ederek her maça nasıl hazırlanıyorsak öyle çıkacağız. En iyi şekilde mücadele edip, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Taraftar için bu tarz maçlar önemlidir. Çünkü dört büyük takımlara karşı alınan galibiyetler, taraftarı ekstra mutlu ediyor. Bu maçta elimizden gelen mücadeleyi fazlasıyla vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"Taraftar stadyumu dolduracaktır"
Taraftarı stadyuma kendilerini desteklemeye davet eden İbrahim Akdağ, şunları söyledi:
"Kariyerim boyunca Sivas deplasmanına birçok kez geldim. Çok daha ilgili taraftar vardı. Bu hafta stadı dolduracaklarını düşünüyorum. Bundan sonra ki maçlarda da keyif almak için stada gelmelerini rica ediyorum."
"Takımda büyük bir rekabet var"
Takım içindeki rekabetin kendilerine nasıl yansıdığına dair de açıklama yapan 32 yaşındaki futbolcu, "Bize burada antrenman yapmak için para veriyorlar. Maçta oynayıp oynamamak hocanın takdirine kalıyor. Rekabet ortamı her zaman vardı. Geldiğimde de vardı, şu anda da var. Çalışan formayı alıyor, bu güzel bir şey. Daha fazla çalışan, hocanın daha fazla gördüğü oyuncu o hafta formayı alıyor. 2-3 haftadır ben de kendimi çok iyi hissetmiyordum. Şimdi tekrardan formayı almak için çalışacağım. Sağlığım iyi. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bu hafta süre alırsam bunu Fenerbahçe maçında taraftara göstereceğim" şeklinde konuştu. - SİVAS
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