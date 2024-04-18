İbrahim Akdağ: Fenerbahçe maçını kazanarak taraftarı mutlu etmek istiyoruz

EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi.
İbrahim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde son 2 haftada doğru oynayarak galibiyetler aldıklarını belirtti.
Türkiye liginde defansı iyi yapmanın önemli olduğunu vurgulayan İbrahim, "Defansı iyi yapabilmek, maçı kazandıran en önemli unsurlardan bir tanesi. İki hafta iyi mücadele ettik ve güzel galibiyetler aldık. Ligde konum olarak iyice rahatladık." dedi.
Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile zor bir maça çıkacaklarını dile getiren İbrahim, şöyle devam etti:
"Fenerbahçe ligin iyi takımlarından bir tanesi, artısını eksisini iyi analiz edip her maça nasıl hazırlanıyorsak o şekilde hazırlanıp karşılaşmaya çıkacağız. En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Bu tarz maçlar taraftar için önemli, 4 büyük takıma karşı alınmış her galibiyet taraftarı ekstra mutlu ediyor. Taraftarı mutlu etmek için çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi fazlasıyla vereceğiz."
Taraftar desteğinin önemli olduğuna dikkati çeken İbrahim, "Başka takımlardayken Sivasspor deplasmanına çok geldim. Çok ilgili ve yoğun taraftar vardı, bu karşılaşmada stadı dolduracaklarını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda da keyif almak için stadı doldurup bizlere destek vermelerini istiyoruz." diye konuştu.
"Çalışan formayı alıyor"
İbrahim, takımdaki rekabet ortamının fazla olduğunu da dile getirerek, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Futbol takımları sana antrenman yapman için para veriyor, maçta oynayıp oynamamak hocanın takdirine kalıyor. Rekabet ortamı her zaman vardır, geldiğimde de vardı, şu anda da var. Çalışan formayı alıyor, bu güzel bir şey. Daha fazla çalışan, hocanın daha fazla gördüğü oyuncu o hafta formayı alıyor. Bu da çok güzel bir şey. İki üç haftadır kendimi çok iyi hissetmiyordum, doğru bir şekilde kulübede oturdum. Şimdi tekrardan formayı almak için çalışacağız, çalışıyorum da. Sağlığım Allah'a şükür iyi, bu hafta süre alırsam Fenerbahçe maçında bunu taraftara göstereceğim."
Son Dakika › Spor › İbrahim Akdağ: Fenerbahçe maçını kazanarak taraftarı mutlu etmek istiyoruz - Son Dakika
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da yapılacak Yürüyüş Dünya Şampiyonası'nın aynı zamanda olimpiyatta yarışacak olan 25 yürüyüş takımının 23'ünün seçileceği bir yarışma olduğunu söyledi. Çintimar, bu yarışmada olimpiyata yaklaşık 80 kota verileceğini de dile getirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sedir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 100. Yıl Spor Kompleksi bünyesinde Sedir Çocuk Kreşi'ni açtı. Kreş, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim ve sosyal etkinlik imkanları sunuyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisiklet turizmi ve etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Bülent Ecevit Üniversitesi, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, çeşitli kurum ve kuruluşlar ve BAKKA iş birliğiyle 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde bisiklet etkinliği düzenlenecek. Etkinlik, panel, çalıştay ve bisiklet turu olmak üzere 3 farklı aşamadan oluşacak ve bölgede ekoturizmin, doğa sporlarının ve sürdürülebilir turizmin gelişimi ile bisiklet rotalarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Adana'da çocukken izlediği boks müsabakalarından esinlenerek boksa başlayan 18 yaşındaki milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü oldu. Adana'dan dünya şampiyonu olarak çıkmayı hedefleyen Tekdemir, Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde sörf yapan bir şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, bölgede sörf yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek ikaz etti. Şahıs, uyarıları dikkate alarak denizden çıktı.
Altay, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Altay, yarın Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Altay, son 6 haftadır kazanamamasına rağmen rakibini yenerek moral bulmayı hedeflerken, Manisa FK ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Manisa FK 3-0'lık skorla kazandı.
Omurilik felcinin tedavisine fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run etkinliği, 5 Mayıs Pazar günü İstanbul'da gerçekleşecek. Etkinlik öncesi 30 Nisan'da adidas Runners İstanbul ekibiyle Suadiye'de hazırlık koşusu yapılacak. Geçtiğimiz yıl 165 ülkede gerçekleşen etkinlikte 4.7 milyon euro bağış toplanmıştı.
Sivas'ta Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ahmet Ayık U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 56 ilden 175 kulüp ve 900 sporcu katıldı. Sivas Sporcu Eğitim Merkezi takım halinde şampiyon olurken, Çorum İl Milli Eğitim ikinci, Antalya Cengiz Elbeye ise üçüncü oldu.
Antalya'da yetişen başarılı pehlivanlar, yağlı güreş sezonuna hazırlanmak için antrenmanlara başladı. Kumluca Güreşleri'ne katılacak pehlivanlar, yağlı antrenmanlarla form tutuyor. Antrenör Kemal Yılmaz, sezon için iyi bir hazırlık yaptıklarını belirtirken, başpehlivan Orhan Okulu ise Kırkpınar'da birinci olmayı hedeflediğini söyledi.
Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, ilk kez uluslararası bir şampiyonaya katılacak olan Geleneksel Atlı Okçuluk Kadın Milli Takımı'nın Rusya'da düzenlenecek olan Uluslararası Kadınlar Atlı Okçuluk Şampiyonası'na katılacağını duyurdu. Milli takım, 1 Mayıs'ta Rusya'ya gidecek ve 3-5 Mayıs tarihleri arasında şampiyonada mücadele edecek. Türkiye'nin bu branşta adını dünyaya duyurması hedefleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Manchester City deplasmanına çıktı. İlk maç berabere bitmiş ve penaltılara kalmıştı. Son penaltıyı kullanan Real Madrid'in savunmacısı Antonio Rüdiger, takımını yarı finale taşıdı. Rüdiger'in sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?