İbrahim Aktürk'ten 50. Yıl Teşekkürü - Son Dakika
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İbrahim Aktürk'ten 50. Yıl Teşekkürü

06.07.2026 18:12
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Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk, 50 yıllık kariyerinde destek verenlere teşekkür etti.

Dünya Yakın Savunma Federasyon Başkanı İbrahim Aktürk, sporda 50. yılını geride bıraktığını belirterek, kendisine destek olanlara teşekkür mesajı yayımladı.

Dünya Yakın Savunma Federasyon Başkanı İbrahim Aktürk, yarım asırlık spor kariyerinde kendisine destek olan yol arkadaşlarına teşekkür etti. Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılı itibarıyla sporda 50. yılımı devirmenin onurunu yaşıyorum. Bugüne kadar bizleri tercih eden, sistemimize gönül veren tüm sporcularıma ve eğitmenlerime şükranlarımı sunarım. Bu süreçte teknik çalışmalarda her an yanımda olan, federasyonumuzun kurucu yardımcısı ve yol arkadaşım oğlum Oğuzhan Aktürk'e (6. Dan), federasyonumuzun Basın Kurulu Başkanı ve İHA Haber Müdürü Sayın Mustafa Karagöl'e, yurt dışındaki tüm temsilcilerimize ve Avrupa temsilcisi Başkanımız Sayın Sifu Nihat Atamtürk'e en kalbi teşekkürlerimi sunarım. Birlikte daha nice 50 yıllara." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İbrahim Aktürk'ten 50. Yıl Teşekkürü - Son Dakika

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