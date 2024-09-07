Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para judocu İbrahim Bölükbaşı, erkekler J2 +90kg yarı finalinde Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bu zaferle birlikte finale yükselen Bölükbaşı, Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Mücadeleci ruhu ve azmiyle dikkat çeken sporcu, zaferle taçlandırmak için finalde de elinden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyor.
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8.09.2024 02:13:31. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Bölükbaşı Finale Yükseldi - Son Dakika
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