Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, büyük bir başarı elde ederek altın madalya kazandı. Türkiye'yi gururlandıran bu zafer, sporcu ve ülke için önemli bir anlama sahip. Bölükbaşı, spor kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza atmış oldu.
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8.09.2024 00:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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