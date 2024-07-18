İbrahim Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildiğini, itirazların sonucu etkilemeyeceğini duyurdu. Genel kurulda toplam 7 sandıkta 281 delege oy kullandı. Hacıosmanoğlu'nun listesindeki isimler, mevcut kulüplerindeki görevlerinden statü gereği istifa edecek.

18.07.2024 19:55
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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildiğini, itirazların sonucu etkilemeyeceğini duyurdu.

Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurulda başkanlık için, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarıştı.

Genel kurulda toplam 7 sandıkta 281 delege oy kullandı. 18 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, Hacıosmaoğlu'nun 134, Büyükekşi'nin ise 129 oy aldığını açıkladı.

Mehmet Baykan, Büyükekşi'nin 1, 2 ve 6 numaralı sandıklara itiraz ettiğini, söz konusu sandıkların yeniden sayıldığını ancak sonucun değişmediğini duyurdu. Baykan, 6 numaralı sandıkla ilgili sürecin devam edeceğini ancak bunun sonucu değiştirmeyeceğini dile getirdi.

Yönetim kurulu listesi de ayrı oylandı. Yapılan oylama sonucunda Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinin 121 oyla seçildiğini belirtti. Baykan, Büyükekşi'nin listesinin ise 71 oy aldığını aktardı.

Hacıosmanoğlu'nun listesindeki isimler, mevcut kulüplerindeki görevlerinden statü gereği istifa edecek.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil liste:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.

Yedek liste:

Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray, İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika

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