İbrahim Tataroğlu'ndan Bronz Madalya

Spor

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Tacikistan'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda +100 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Duşanbe'de gerçekleştirilen ve 67 ülkeden 539 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'den 12 isim madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonanın son gününde +100 kiloda tatamiye çıkan ay-yıldızlı judocu İbrahim Tataroğlu, üçüncülük müsabakasında Rumen rakibi Darius Dobre'yi yenerek bronz madalya kazandı.