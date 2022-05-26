İbrahim Üzülmez: "İkinci maç daha da zor olacak" - Son Dakika
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İbrahim Üzülmez: "İkinci maç daha da zor olacak"

26.05.2022 00:05

- İbrahim Üzülmez: "İkinci maç daha da zor olacak" Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Bandırmaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "İkinci maç daha da zor olacak.

- İbrahim Üzülmez: "İkinci maç daha da zor olacak"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Bandırmaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "İkinci maç daha da zor olacak. Karşımızda en azından finali oynamak isteyen takım olacak. Biz de istiyoruz. İnşallah ikinci maç oyun olarak da skor olarak da istediğimiz bir müsabaka olur" dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Beklediğimiz gibi zor bir maç oldu. İyi bir takım, mücadele eden bir takım. Oyunun ilk yarısı saha içinde satranç şeklinde bir müsabaka geçti. İki takım da çok pozisyon vermedi. Futbol adına da beklentiler altındaydı. İkinci yarı oyuncularımızı uyarmamızla beraber biraz daha doğru işler yaptık. Dönen topları kazandık. Ahmet'in de organizasyonuyla beraber ikinci yarı pozisyonlarımız var. Sonuç olarak bizim için önemli bir maç. Bu maçlar zor maçlar. Hedefler doğrultunda da biz kazandık. Şimdi ikinci maç daha da zor olacak. Karşımızda en azından finali oynamak isteyen takım olacak. Biz de istiyoruz. Bu maçı unutup ikinci maça en iyi şekilde motive olup istediğimiz finali yaşamak istiyoruz. İnşallah ikinci maç oyun olarak da skor olarak da istediğimiz bir müsabaka olur" diye konuştu.

İbrahim Üzülmez: İkinci maç daha da zor olacak
İbrahim Üzülmez: İkinci maç daha da zor olacak
İbrahim Üzülmez: İkinci maç daha da zor olacak
İbrahim Üzülmez: İkinci maç daha da zor olacak

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Kaynak: İHA

İbrahim Üzülmez, Bandırmaspor, Eyüpspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: 'İkinci maç daha da zor olacak' - Son Dakika


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