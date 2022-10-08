İbrahim Üzülmez: "Ligin zirvesindeyiz ve bu bizi mutlu ediyor" - Son Dakika
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İbrahim Üzülmez: "Ligin zirvesindeyiz ve bu bizi mutlu ediyor"

08.10.2022 22:31

- İbrahim Üzülmez: "Ligin zirvesindeyiz ve bu bizi mutlu ediyor" Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 4-0 galip geldikleri Manisa Futbol Kulübü maçı sonrası yaptığı açıklamada "Ligin zirvesindeyiz ve bu bizi mutlu ediyor.

- İbrahim Üzülmez: "Ligin zirvesindeyiz ve bu bizi mutlu ediyor"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 4-0 galip geldikleri Manisa Futbol Kulübü maçı sonrası yaptığı açıklamada "Ligin zirvesindeyiz ve bu bizi mutlu ediyor. Ama lig uzun bir maraton ve biz şu andan itibaren Rizespor maçına konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Hem oyun olarak hem de skor olarak mutluyuz. Herşey öncesinde planladığımız gibi gitti. İlk 45 dakikada da kaçırdığımız pozisyonlar var. Belki o pozisyonları değerlendirebilseydik oyunun gidişatı değişebilirdi. Devre arasında oyuncularımıza maçı kazana bileceğimizi ama tempoyu yükseltmemiz gerektiğini söyledik. İkinci devrenin hemen başında çok iyi organize olarak attığımız bir gol var. Oyun bu golden sonra bizim için çok daha kolay oldu. Bugün geçen haftaya göre daha coşkuluyduk. Dönen topları kazanmayı bildik. Oyuncularım saha içerisinde birbirine uyumlu oynadılar. Haklı bir galibiyet aldık. Ligin zirvesindeyiz ve bu bizi mutlu ediyor. Ama lig uzun bir maraton ve biz şu andan itibaren Rizespor maçına konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

İbrahim Üzülmez, Eyüpspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: 'Ligin zirvesindeyiz ve bu bizi mutlu ediyor' - Son Dakika

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