Zlatan'a ''Cinsel ilişki mi gol atmak mı?'' diye soruldu! Yanıtlarken 1 saniye düşünmedi - Son Dakika

Zlatan'a ''Cinsel ilişki mi gol atmak mı?'' diye soruldu! Yanıtlarken 1 saniye düşünmedi

Son Güncelleme: 03.10.2023 07:55

Yazın futbola veda eden Zlatan Ibrahimovic, İngiliz gazeteci Piers Morgan ile çok konuşulacak bir röportaj yaptı. Efsane futbolcu, ''Cinsel ilişki mi gol atmak mı?'' sorusuna cinsel ilişki cevabını verirken ''Aksini söyleyenin cinsel hayatında problemleri vardır.'' dedi.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biri olan Zlatan Ibrahimovic, temmuz ayında sahalara veda etti. İngiliz gazeteci Piers Morgan'a çok konuşulacak bir röportaj veren İsveçli efsane, kendisine sorulan "Cinsel ilişki mi gol atmak mı?" sorusuna hiç düşünmeden cinsel ilişki cevabını verdi.

"AKSİNİ SÖYLEYENİN CİNSEL HAYATINDA PROBLEMLERİ VARDIR"

Piers Morgan'ın "Cinsel ilişki mi gol atmak mı?" sorusuna Ibrahimovic, "Cinsel ilişki. Aksini söyleyenin cinsel hayatında problemleri vardır." ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic'e 'Cinsel ilişki mi gol atmak mı?' diye soruldu! Cevaplarken 1 saniye düşünmedi

"ONU HALA ÖZLÜYORUM"

2022'de hayatını kaybeden menajeri ve dostu Mino Raiola ile ilgili de konuşan Ibrahimovic, "O büyük bir kayıp. O sadece bir menajer değildi, benim her şeyimdi. Onu hala özlüyorum, herkes özlüyor." dedi.

Zlatan Ibrahimovic, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zlatan'a ''Cinsel ilişki mi gol atmak mı?'' diye soruldu! Yanıtlarken 1 saniye düşünmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zlatan'a ''Cinsel ilişki mi gol atmak mı?'' diye soruldu! Yanıtlarken 1 saniye düşünmedi - Son Dakika
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