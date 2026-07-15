Icardi Galatasaray'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Icardi Galatasaray'dan Ayrıldı

Icardi Galatasaray\'dan Ayrıldı
15.07.2026 23:13
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Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı. Kulüp, ona veda mesajı yayımladı.

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Icardi'nin ayrılışıyla ilgili bir veda mesajı yayımlanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Mauro,

Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar "Galatasaraylıyım." demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.

Tüm Galatasaraylılar biliyor. Böyle bir aşk unutulmaz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Miras, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi Galatasaray'dan Ayrıldı - Son Dakika

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