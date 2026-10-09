Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden şok karar

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi, uzun süredir boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara ile evliliğinin resmen sona erdiğini duyurdu.

Arjantinli futbolcu, Milano Mahkemesi'nin boşanma kararını verdiğini açıklayarak Kasım 2024'te başlattığı hukuki süreçte beklediği sonuca ulaştığını ifade etti. Icardi, mahkeme kararının ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı.

WANDA NARA'NIN 250 BİN AVROLUK TALEBİ REDDEDİLDİ

Icardi'nin açıklamasına göre mahkeme, Wanda Nara'nın aylık 250 bin avroluk nafaka talebini reddetti. Mahkeme, Nara'nın kendi geçimini sağlayabilecek yeterli gelir ve mal varlığına sahip olduğuna hükmetti. Nara'nın evlilik nedeniyle profesyonel kariyerinden fedakarlık yapmak zorunda kaldığı yönündeki gerekçenin de kanıtlanamadığı belirtildi. Bu nedenle boşanma sonrasında talep edilen telafi edici nafaka da kabul edilmedi.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Icardi'nin aktardığına göre mahkeme, Wanda Nara'nın evlilik süresince mesleki faaliyetlerinin gerilemediğini, aksine genişlediğini değerlendirdi. Kararda, Nara'nın İtalya'daki tanınırlığının Icardi ile yaptığı evlilikten etkilendiği yönünde ifadeler de yer aldı. Arjantinli futbolcu ayrıca yargılama giderlerinin üçte ikisinin Wanda Nara tarafından kendisine geri ödenmesine hükmedildiğini açıkladı.

MAL VARLIĞI DAVASI HENÜZ BİTMEDİ

Boşanmanın resmileşmesine rağmen eski çift arasındaki hukuki süreç tamamen sona ermedi. Icardi, mal varlığındaki bazı taşınmazların devrinin iptali ve mülklerin kendisine iadesi için Milano'da açtığı ayrı davanın devam ettiğini belirtti. Söz konusu davada henüz nihai karar verilmediği öğrenildi.

"KADEH KALDIRMAK İÇİN NEDENLER VAR"

Boşanma kararını yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiren Mauro Icardi, yaşadığı memnuniyeti açıklamasına da yansıttı. Arjantinli futbolcu, "Bugün bu kararı ve yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum. Kadeh kaldırmak için nedenler var" ifadelerini kullandı.