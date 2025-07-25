Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu - Son Dakika
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Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu

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Icardi\'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
25.07.2025 15:59
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Icardi\'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
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Galatasaray'da uzun süredir sakat olan Mauro Icardi'nin yeniden forma giyebileceği zaman dilimi belli oldu. Arjantinli golcünün eylül ayının ikinci haftasında başlayacak Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur ile oynanan karşılaşmada çapraz bağlarında yırtık oluşması nedeniyle geçen sezonu kapatan Mauro Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu. Ameliyatı sonrasında geri dönüş programında olan Mauro Icardi, zaman zaman takımla çalışsa da sahalara tam dönüşünün zaman alacağı öğrenildi.

EYLÜL'ÜN İKİNCİ HAFTASINDA DÖNÜYR

Arjantinli yıldızın, eylül ayının ikinci haftasında başlayacak Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkması bekleniyor. 32 yaşındaki golcünün bu tarihte takıma dönmesi için çalışmaların o yönde planlandığı öğrenildi.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana Sarı-kırmızılı formayı 87 maçta giyen Icardi, 61 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin, takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 7896t4is:
    hadi inşallah 1 1 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    son dakika sitesi senin haber değerin yok paylaştığı videoyu paylaş ciddi ise galatasaray yalakası site 1 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    zahmet olmazsa dönsün artık yata paslandı hep yatak antramanı yaptı artık saha antıramanın zamanı geldi geçiyo bile bu sene taraftar olarak ondan çok şey bekliyoruz inşallah taraftarın beklentilerini karşılar... 0 0 Yanıtla
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