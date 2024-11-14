Icardi\'ye Şiddet İddiası Yalanlandı

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GALATASARAYLI futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın, Icardi hakkında 'kadına şiddet' suçlamasıyla şikayette bulunduğu iddia edilirken, Galatasaray Kulübü "Ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

İspanyol basınında, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası hakkında 'kadına şiddet' suçundan yasal işlem başlatıldığı öne sürüldü. Haberlerde yer alan iddialara göre, Icardi'nin Arjantin'de Wanda Nara ile buluştuğu ve tartışma yaşadığı, ardından Wanda Nara'nın avukatlarının 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlattığı iddia edildi.

Arjantin basınında yer alan haberlerde ise Wanda Nara'nın polise verdiği ifadede Mauro Icardi'nin kendisine şiddet uygulamadığını, sadece yaşananlardan korktuğunu ifade edip polisi arama nedeninin uzaklaştırma talebi amacıyla olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray Kulübü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ülkesinde yaşadıklarına dair iddiaları yalanladı.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."