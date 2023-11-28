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Erik ten Hag, Galatasaray maçını çıkış kapısı olarak görüyor - Son Dakika

Erik ten Hag, Galatasaray maçını çıkış kapısı olarak görüyor

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İlk maça göre takımda büyük gelişmeler olduğunu ve kendilerine güvendiklerini ifade eden Ten Hag, ''Öncelikle iyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'u yendiğimiz gibi... Zor bir ortamda zor bir maç. Eğer onları yenebilirseniz bu size güven verebilir'' dedi.

28.11.2023 - 16:48,  Güncelleme: 16:53
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Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları mücadele öncesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Sahalarında 3-2 mağlup oldukları maça değinen Ten Hag, "İlk maça göre daha geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sahada kendinden emin bir takım olacak" dedi.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Hollandalı teknik adam, "Öncelikle iyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'u yendiğimiz gibi... Zor bir ortamda zor bir maç. Eğer onları yenebilirseniz bu size güven verebilir. Sakin kalmalı ve fazla duygusallaşmamalısınız. Bunu kendi oyunumuz haline getirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Erik ten Hag, Galatasaray maçını çıkış kapısı olarak görüyor - Son Dakika


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