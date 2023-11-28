Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları mücadele öncesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Sahalarında 3-2 mağlup oldukları maça değinen Ten Hag, "İlk maça göre daha geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sahada kendinden emin bir takım olacak" dedi.
Kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Hollandalı teknik adam, "Öncelikle iyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'u yendiğimiz gibi... Zor bir ortamda zor bir maç. Eğer onları yenebilirseniz bu size güven verebilir. Sakin kalmalı ve fazla duygusallaşmamalısınız. Bunu kendi oyunumuz haline getirmeliyiz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Erik ten Hag, Galatasaray maçını çıkış kapısı olarak görüyor - Son Dakika