İdil Ceylin Yırtar Gümüş Madalya Kazandı
İdil Ceylin Yırtar, Gençler Dünya Hava Modelciliği Şampiyonası'nda F1A kategorisinde 2'nci oldu.
Gençler Dünya Serbest Uçuş Hava Modelciliği Şampiyonası'na katılan İdil Ceylin Yırtar, F1A kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Hava Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Kuzey Makedonya'nın Pirlepe kentinde düzenlenen organizasyonda fly-off turuna yükselen İdil Ceylin, şampiyonluk mücadelesi sonunda 2'nci oldu.
Kaynak: AA
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