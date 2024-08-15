Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Fin ve Foil Slalom Avrupa Şampiyonası Çeşme'de başladı.
Alaçatı'daki Myga Sörf Merkezi ev sahipliğindeki şampiyonaya 12 ülkeden 122 sporcu katılıyor.
Organizasyonda ilk gün yarışlarında foil kadınlarda Fransız Mortefon Marion, erkeklerde Danimarka'dan Johan Soe, fin kadınlarda Fransız Mortefon Marion, erkeklerde Karayip Hollandası'ndan Taty Frans ilk sırada yer aldı.
Şampiyona, 18 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.
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