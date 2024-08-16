IFCA Fin ve Foil Slalom Avrupa Şampiyonası'nda İkinci Gün Yarışları Tamamlandı

Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Fin ve Foil Slalom Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları sona erdi.
Çeşme, Alaçatı'daki Myga Sörf Merkezi ev sahipliğindeki şampiyonaya 12 ülkeden 122 sporcu katılıyor.
Organizasyonda ikinci gün yarışlarının ardından foil kadınlarda Fransız Mortefon Marion, erkeklerde Danimarka'dan Johan Soe, fin kadınlarda Fransız Mortefon Marion, erkeklerde Karayip Hollandası'ndan Taty Frans ilk sıradaki yerlerini korudu.
Şampiyona, 18 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
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