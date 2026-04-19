Iğdır'da Heyecanlı Beraberlik
Iğdır'da Heyecanlı Beraberlik

19.04.2026 18:09
Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ve Pendikspor 1-1 berabere kaldı. Goller ikinci yarıda atıldı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Yazır

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Wenderson Soares (Dk. 46 Alperen Selvi), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Florian Loshaj), Leandro Bacuna, Ryan Mendes (Dk. 67 Ahmet Emin Engin), Ali Kaan Güneren (Dk. 84 Ali Yaşar), Atakan Rıdvan Çankaya, Fode Koita (Dk. 46 Gianni Bruno), Gökcan Kaya, Güray Vural

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Dorde Denic, Mallik Wilks (Dk. 64 Jonson), Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman (Dk. 75 Erdem Gökçe), Rogerio Rosario, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 75 Nuno Sequeirra), Kitsiou (Dk. 90 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan

Goller: Dk. 50 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 55 Dorde Denic (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Wenderson Soares, Dk. 33 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 48 Ali Kaan Güneren (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Iğdır'da oynanan Alagöz Holding Iğdır FK ile Atko Grup Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:55
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
15:59
Canlı anlatım: Samsun'da goller üst üste! Beşiktaş'a büyük şok
15:21
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 18:21:14. #7.12#
