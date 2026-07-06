Iğdır\'da Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı

Iğdır'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kayısı Cup Tenis Turnuvası" başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, sporun tabana yayılması ve bölgenin tanıtımı amacıyla kentte 6 yıldır tenis turnuvası düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, 40 ilden 88 erkek, 88 kadın olmak üzere 176 sporcu katılıyor.

Turnuva, 11 Temmuz'da yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Açılış programına Vali Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, kurum müdürleri ve sporcular katıldı.