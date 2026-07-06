Iğdır\'da Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı

IĞDIR'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası törenle başladı. 12 Temmuz'a kadar sürecek müsabakalarda 176 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.

Iğdır'ın ev sahipliği yaptığı 6'ncı Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası, Gençlik ve Spor Müdürlüğü kortlarında düzenlenen törenle başladı. Açılış törenine Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, protokol üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, turnuvanın her geçen yıl büyüyerek geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası'nda ülkemizin dört bir yanından gelen sporcularımızı Iğdır'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, centilmence ve sakatlıksız bir mücadele geçirmelerini temenni ediyorum. Bu organizasyonun tenis sporunun gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra ilimizin tanıtımına da önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Iğdır'da 12 Temmuz'a kadar sürecek turnuvaya 43 ilden 74 spor kulübünün 88'i erkek, 88'i kadın olmak üzere toplam 176 sporcusu katılıyor. Halk oyunları gösterisinin ardından ilk karşılaşmalar oynanırken, kortlarda büyük heyecan yaşandı. Sporcular, 12 Temmuz'a kadar sürecek turnuvada şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek.