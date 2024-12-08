Iğdır FK, Bandırmaspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
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Iğdır FK, Bandırmaspor'a 1-0 Yenildi

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Iğdır FK, sahasında Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

08.12.2024 00:33
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- Iğdır FK - Bandırmaspor maçının ardından

IĞDIR - Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Iğdır FK-Bandırmaspor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK, sahasında Bandırmaspor'a 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Kazanmak istediğimiz, kazanmak için de iyi işler yaptığımız bir maçı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok erken yediğimiz bir duran top golü ki bu duran toplarla alakalı geldiğimiz günden beri çok konuşuyoruz, çok anlatıyoruz, Bandırmaspor bu toplardan daha önce 7 tane gol bulmuş, bu pozisyonlara, etkili oyuncularına dikkat etmemiz gerektiğini anlattık. Tabii ki hatalar olacaktır ama oyunun genelinde daha çok oynamaya çalışan, pozisyon üretmeye çalışan, var olan eksiklerimize rağmen bir takım problemlerimiz var, eksiklerimiz var, çözmemiz gereken şeyler var çünkü farklı bir oyun sisteminden farklı bir oyun sistemine geçmeye çalışıyoruz. 3 günlük bir antrenmanla bunlar bir anda değişmiyor, kolay olmuyor değişmesi. Çok kaliteli oyuncular var, istediğimiz oyunu oynayabilecek çok iyi oyunculara sahibiz. Daha çok çalışıp, tekrar yapıp, istediğimiz organizasyonları alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Takımın fiziksel problemlerinden kaynaklı sorunlar da var, bunları yaşıyoruz ama her şeye rağmen ortaya konulan oyun, verilen tepki, reaksiyon beni son derece memnun etti. Oyuncuların hepsi kazanmak için hakikaten iyi mücadele verdiler. Daha fazla üretken olabilirdik, olmalıydık. Son dakikalarda bulduğumuz pozisyonlar var, gol olsa en azından iyi oynadığımız bir maçı böyle üzücü bir sonuçla bitirmemiş olurduk. Her şeye rağmen bugünkü maç beni çok umutlandırdı" dedi.

Mustafa Gürsel: "Kazandığımız için mutluyuz"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz hoca değiştirdi, geçen hafta 4-0'lık bir mağlubiyetle geldiler bu haftaki maça. Bayağı yatırım yapmış, hedefleri büyük bir takım. Bu maçın mücadele anlamında çok yüksek geçeceğini biliyorduk. Oyun sistemi olarak da üçlü oynadılar. 3-1-4-2 gibi bir oyun sistemiyle oynadılar. Buna karşı oyunun içinde rakibin oyununu çözmemiz gerekiyordu ama baktığımızda oyuna duran toptan bir gol bulduk. İlk yarı ceza alanı üstünden bir şut verdik, İkinci yarıda son saniyeye kadar kalemizde pozisyon vermedik, iyi durduk. Golü bulduktan sonra alanları iyi kapattık, burada verdiğimiz mücadele önemliydi, hocanın yeni değiştiği, Iğdır gibi bir takımdan, enerjisinin yüksek olduğu bir haftada galip gelmek çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Trendyol, Futbol, Finans, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK, Bandırmaspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika

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