Iğdır FK, CEO Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı; Karaman Esenler Erokspor\'un başına geçti

Iğdır FK, kulübün CEO'luk görevini yürüten Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Iğdır FK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görev yaptığı süre boyunca kulübümüzün sportif yapılanmasına, takımımızın gelişimine ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara değerli katkılar sunan Hikmet Karaman'a; özverisi, profesyonelliği ve kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Iğdır FK ailesinin bir parçası olarak göstermiş olduğu gayret ve katkıları her zaman saygıyla hatırlayacağız. Hikmet Karaman'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler Hikmet Karaman."

Öte yandan Hikmet Karaman, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'un yeni teknik direktörü oldu.