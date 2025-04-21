Iğdır FK\'dan Sakaryaspor\'a Farklı Yenilgi

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Iğdır FK- Sakaryaspor maçı sonrası, teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş play-off hedeflediklerini söyleyerek, "Geldiğim zamandan itibaren şu anda 13 maç geçti. 13 maçta şu anda şampiyonluğunu ilan etmiş Kocaelispor'dan fazla puan toplayan bir oyuncu grubum var. Bununla beraber aslında sadece bu puanı toplamakla yetinmeyip gerçekten de 13 maçta oyun anlamında çok kaliteli işler sahaya koyan bir Iğdır takımı var. Aynı zamanda saha içerisindeki gösterdikleri fiziksel kalite çok değerli ve çok anlamlı. Oyuncu grubuma da söyledim, aslında bizim için lig şimdi başlıyor. Çok güzel bir konuma geldik şu anda. Bundan önce söylemiştim, biz hedefe tek maç tek maç olarak gidiyoruz. Bunun toplamında da mavi hattın, yani play-off grubu içerisinde olmak istiyoruz. Gerçekten oradan bir sıraya talibiz, umut ediyorum da ligin sonunda play-off hattı içerisinde olacağız. Böyle oyunla buna devam edeceğiz. Sakarya takımı 45 puana sahip ve onlar da altındaki maçların sonuçlarına göre bu maçla ilgili buradan puan veya puanlar almak isteyen bir ekip. Biz maçın gerçekten başından sonuna kadar çok üstün bir oyun ve sahayı tamamen parselizasyonları, ön alan baskısını, topu kaybettiğimiz yerde gösterdiğimiz reaksiyonlar, ikinci toplardaki çok net müdahalelerimiz ve bunların bize çıkardığı ofansif güçler bizi çok kuvvetlendirdi sahanın içerisinde. Oyunun sonuna kadar müthiş bir oyun oynandı ve aldığımız skor da bunu çok net ortaya çıkardı. Oyuncu grubum kusursuz bir maç çıkardı bugün. Hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlker Püren: "Hepimiz bu mağlubiyetin hesabını vereceğiz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, "Çok uzun konuşmak istemiyorum. Ağır bir mağlubiyet oldu. Buradan döndüğümüz zaman ben de dahil hepimiz bu mağlubiyetin hesabını vereceğiz" açıklamasında bulundu. - IĞDIR