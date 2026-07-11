Iğdır FK, Fahri Pınar\'ı kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki stoper Fahri Pınar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Fahri Pınar! Kulübümüz, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen Fahri Pınar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fahri'ye ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Savunma hattını genç bir isimle güçlendiren Iğdır FK'nın yeni transferi, son iki sezonda Karacabey Belediyespor formasıyla istikrarlı bir performans sergiledi. Fahri Pınar, bu süreçte 51 maçta kadroya girerken, 46 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Genç savunmacı söz konusu maçlarda 12 sarı kart gördü. - IĞDIR