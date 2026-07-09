Iğdır FK İkinci Etap Hazırlıklarına Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı.
Doğu Anadolu temsilcisi, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeşil-beyazlı ekip, ikinci etap çalışmaları kapsamında İncek Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde ilk antrenmanını yaptı.
Teknik direktör Kenan Koçak idaresinde çalışan ekip, yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
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