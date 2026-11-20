Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Iğdır FK karşılaşmasının ardından, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Son dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar, hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Ümraniyespor'da benim için yeni bir süreç. Geçmişte burada çalıştım ama şu anki süreç benim için çok yeni. Sahada oyuncularımın vermiş olduğu reaksiyon, mücadele ve son dakikaya kadar istek 10 numaraydı. Berabere kalmamızın üzüntüsü var. Bu bizim için iyiye işaret, daha iyi olacağız. Penaltıyla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Ümraniyespor bu filmi daha önce gördü. Aynı hakemle iç sahada aynı filmi biz daha önce yaşadık. Maçtan önce korkularımız vardı. Nitekim korkularımız da gerçekleşti ama ben oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Son dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar, hepsini tebrik ediyorum. Iğdır FK'ya da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.