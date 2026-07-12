Iğdır FK, kaleci Eren Karataş\'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, kaleci Eren Karataş'ı kadrosuna dahil etti.

Iğdır FK, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak 3. Lig takımlarından Yozgat Belediyesi Bozokspor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Eren Karataş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Karataş, geride kalan sezonda Yozgat ekibiyle lig ve kupada toplam 16 maçta görev yaptı. 24 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, toplam 19 gole engel olamadı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Eren Karataş! Kulübümüz, son olarak Yozgat Belediyesi Bozok Spor forması giyen Eren Karataş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Eren'e ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi. - IĞDIR