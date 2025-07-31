Iğdır FK Kampı Sona Erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde gerçekleştirdiği üçüncü etap kamp çalışmalarını tamamladı.
2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerinde düzenlenen kamp süreci sona ererken, Iğdır temsilcisi yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki ekip, sezon öncesi hazırlıklarının ilk iki etabını ise Ankara'da gerçekleştirmişti.
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