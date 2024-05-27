Kastamonuspor, Iğdır FK\'ya mağlup olarak finale çıkamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Turu rövanş maçında Kastamonuspor, Iğdır FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan galip ayrılan Iğdır FK finale yükseldi.
Hakemler: Turgut Doman, Ali Tuna, Bersan Duran
GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin, Okan Eken (Umut Erdem dk. 82), Mustafa Alptekin Çaylı, Yusuf Türk, Behlül Aydın, İlyas Kubilay Yavuz (Muhammet Arslanyaş dk. 62), Abdullah Yiğiter, Mustafa Berkan Aydeniz (Muhammed Sarıkaya dk. 60), Ali Akkuş (Yiğitali Bayrak dk. 46), Yalçın Kılınç (Abdülaziz Solmaz dk. 59), Erkam Reşmen
Iğdır FK: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Hakan Yavuz, Mehmet Tayfun Dingil, Caner Cavlun (Mücahit Can Akçay dk. 70), Mert Örnek (Enes Alıç dk. 53), Eyüp Akcan (Mert Gölgöçen dk. 70), Mesut Özdemir (Enes Keskin dk. 82), Berkan Keskin, Halil İbrahim Sönmez (Enes Soy dk. 70), Bekir Can Kara
Goller: Bekir Can Kara (dk. 20), Halil İbrahim Sönmez (dk. 41), Enes Soy (dk. 78) (Iğdır FK), Mustafa Çaylı (dk. 92 pen.) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Yusuf Türk (Kastamonuspor), Mesut Özdemir, Mert Örnek, Enes Alıç, Furkan Köse (Iğdır FK) - KASTAMONU
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