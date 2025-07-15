Iğdır FK, Kosta Aleksic ile Anlaşmayı Sona Erdirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Sırp futbolcu Kosta Aleksic ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Kosta Aleksic arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirilmiştir. Kosta Aleksic'e kulübümüze sağladığı katkılar ve göstermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aleksic, geçen sezon oynadığı 18 maçta 3 gol atmıştı.