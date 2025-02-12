Iğdır FK Mağlubiyetinde Kırmızı Kart Tartışması - Son Dakika
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Spor

Iğdır FK Mağlubiyetinde Kırmızı Kart Tartışması

Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Esenler Erokspor maçında kırmızı kartları eleştirdi.

12.02.2025 21:32
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- Çağdaş Çavuş: "Sayısal olarak eksildiğiniz zaman çok fazla yoruluyorsunuz"

Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş:

"Dördüncü hakem kendine algıladığı için oyuncumuzu attırdı"

İSTANBUL - Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, 2 kırmızı kart gördükleri ve 3-1 mağlup oldukları Esenler Erokspor maçıyla ilgili, "Tabii ki sayısal olarak eksildiğiniz zaman çok fazla yoruluyorsunuz. Bu da maçın bu şekilde sonuçlanmasına sebebiyet verdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Çavuş, "Bu maçın kazandığımız zaman bizi nereye taşıyacağı ile ilgili durumdan maçtan önce bahsetmiştik. Maçtan önce düşündüklerimizin tamamıyla karşılaştık. Çok üstün oynadığımız, rakibi pozisyon anlamında kendi ceza sahamıza sokmadan bitirdiğimiz bir ilk devre vardı. Fakat ilk devrede arka arkaya gördüğümüz kırmızı kartlar nedeniyle ikinci devre tamamen oyunumuzu farklılaştırmak zorunda kaldık. Maçı zaten çok farklı bir yere götürdü. İkinci devrede de maça başlarken çok çabuk yediğimiz bir gol, oyunun rengini ve seyrini biraz değiştirmiş oldu. Biz de burada tutunmaya çalıştık. Tabii ki sayısal olarak eksildiğiniz zaman çok fazla yoruluyorsunuz. Bu da maçın bu şekilde sonuçlanmasına sebebiyet verdi. Biz bu oyuncu grubuyla güzel bir yola çıktık ve bunun devamının geleceğini düşünüyoruz. 14 maçlık ve periyodumuz var ve bu periyotta tekrardan ayağa kalkıp burayı devam edeceğiz. Bu çok önemli. Önümüzdeki maçlarla ilgili olan kısma odaklanıp, güzel galibiyet alıp, Iğdır FK takımını istediği yere hep beraber taşıyacağız" diye konuştu.

"Dördüncü hakem kendine algıladığı için oyuncumuzu attırdı"

İlk yarının uzatma dakikalarında Ethemi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu da değerlendiren Çağdaş Çavuş, "Ethemi'nin pozisyonunda bunu Süper Lig'de de birkaç takım yaşadı. Onun kendine veya işte saha içerisinde söylediği bir sözü sanırım dördüncü hakem kendine algılamış. Böyle olunca da orta hakemi uyarıp kırmızı kartla cezalandırdılar. Ama ben de çok yakın olduğum için pozisyona burada daha çok kendi ile ilgili bir durumu söyledi. Dördüncü hakem kendine algıladığı için oyuncumuzu attırdı. Bunlara hakemler biraz daha dikkat ederlerse çok sevineceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Esenler, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK Mağlubiyetinde Kırmızı Kart Tartışması - Son Dakika

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