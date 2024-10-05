Iğdır FK'nın Durumu: Koşukavak Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Iğdır FK'nın Durumu: Koşukavak Açıklamalarda Bulundu

Iğdır FK\'nın Durumu: Koşukavak Açıklamalarda Bulundu

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Çorum FK maçı sonrası puanın önemine değindi ve eleştirileri yanıtladı.

05.10.2024 01:14
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Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kötü gidişatı durdurmak için alacağımız puan önemliydi" dedi.

Çorum FK maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Koşukavak, psikolojik açıdan Çorum FK maçının önem arz eden bir müsabaka olduğunu belirterek, "Çünkü 3 haftadır çok kolay kaybettik. Burada kaybetmememiz gerekiyordu. Oyunu değerlendirmem gerekirse birinci yarı ve ikinci yarı diye değerlendirmek lazım. İlk yarı oyunun hakimi bizdik, oyunu kontrol ettik. Çok da pozisyon bulduk ilk yarı. İkinci yarı tabii kolay değil. Üç maç kaybedip kaybetme psikolojisini üzerinden atmaya çalışan bir takımın bir deplasmanda ayakta kalması. İkinci yarı oyunu daha çok oyunu savunma tarafından oynayıp geçiş hücumu yakalar mıyız? Çorum üstümüze gelir mi bunları da hesapladık. Bu oyunlar da oldu. Geçişleri kullanamadık. İlk yarı kazanmaya daha yakındık. Bizim için kaybetmemek bugün önemliydi. Çünkü kötü gidişimiz vardı. Onu durdurmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Milli araya çok ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Koşukavak, "Çünkü bizim önemli oyuncularımız hep sakatlandı. Bayağı mevcut 11 oyuncularından kayıplarımız var. Milli arada onların da dönmesiyle daha iyi bir takım olacağız. Tabii Iğdır FK 20 transferle lige başladı. Bir alt ligden geliyor. Bu süreç kolay olmuyor. Bunun arkasına da 3 mağlubiyet gelince arkadan tekrar ayağa kalkmak, mücadele etmek psikolojik açıdan zordu. Bir puan sevindirici bir puan mı? Ama bugünün koşullarına göre önemliydi. Psikolojik açıdan kaybetmeme duygusunu durdurmak açısından önemliydi. Çorum Kulübü'nü de tebrik ederim. Onlar da iyi mücadele ettiler. Bundan sonraki maçlara da başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Taraftarların istifa tezahüratı sorulan Koşukavak, "Olabilir. Taraftarlar diyebilir. Jose Mourinho'ya da istifa diyorlar. Bunlar futbolda var. Çok takılmamak lazım. Ben teknik direktörüm. Dünyada birçok teknik direktör gibi. Bu işin doğasında bu var. Herkese her şeyi beğendiremezsiniz. Biz çalışacağız, işimize bakacağız. Gerçek profesyoneller zor şartlar altında işlerini icra etmekten mükelleftir. Biz oraya bakacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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