Iğdır FK, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Atko Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda Iğdır ekibi, çeşitli çalışmalar yaparak hazırlıklarını bitirdi.
Alagöz Holding Iğdır FK ile Atko Grup Pendikspor arasında Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak.
